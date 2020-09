Anzeige

Kriminalität Ermittlungen zu Frauenleiche in Schweinfurt dauern an Nach dem Fund einer Frauenleiche in Schweinfurt dauern die Ermittlungen weiter an.

Schweinfurt.Im Laufe des Vormittags wolle man gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt neue Erkenntnisse bekanntgeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die 55-Jährige war am Donnerstagabend tot in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren wurden vor Ort festgenommen. Beide stammen laut Polizei aus dem familiären Umfeld der Frau. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, die Hintergründe der Tat waren zunächst noch völlig unklar.