Tiere Erneut bayerischer Wolf von Auto überfahren Erneut ist in Bayern ein Wolf durch den Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden.

Augsburg.Wie das Landesamt für Umwelt in Augsburg am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um den vierten Wolf, der seit Mai 2021 im Freistaat bei einem Verkehrsunfall umgekommen ist.

Das tote Tier wurde Ende Januar an der Autobahn 6 bei Leuchtenberg (Landkreis Neustadt/Waldnaab) entdeckt. Das junge Weibchen soll zuvor im Veldensteiner Forst im Grenzgebiet zwischen Oberfranken und der Oberpfalz unterwegs gewesen sein.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Wolf, der nach den Plänen der Behörden in Oberbayern eigentlich erschossen werden sollte, ebenfalls bei einem Unfall gestorben ist. Der Wolf war, nachdem er in Bayern Nutztiere gerissen hat, nach Tschechien gelaufen und ist dort von einem Auto erfasst worden.

In Bayern gibt es derzeit vier Wolfsrudel und sechs Einzeltiere. Jungtiere legen oftmals große Strecken zurück, um sich ein eigenes Territorium zu suchen. Auf diesen Wanderschaften werden viele Wölfe überfahren. Seit Mai 2021, als die aktuelle Beobachtungsperiode begann, sind bundesweit rund 100 Tiere bei Verkehrsunfällen umgekommen.

