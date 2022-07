Günzburg Erneut Fliegerbombe in Leipheim entschärft

Erneut ist eine Fliegerbombe in Leipheim bei Günzburg entschärft worden. Das Gebiet um die Fundstelle wurde am Mittwochmorgen im Umkreis von 400 Metern geräumt, wie die Polizei mitteilte. Die 68 Kilo schwere Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände entdeckt worden.

dpa