Notfälle Erneut Fliegerbombe in Nürnberg gefunden Zur Sicherheit wird ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle geräumt. 2700 Menschen sind betroffen.

Für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Donnerstag in Nürnberg rund 2700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch der Betrieb der U-Bahnlinie U1 werde während der Entschärfung eingestellt. Foto: dpa

Nürnberg.Für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Donnerstag in Nürnberg rund 2700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch der Betrieb der U-Bahnlinie U1 werde während der Entschärfung eingestellt, teilte die Stadt im Vorfeld mit. Da sich der Fundort auf freier Fläche befinde, müssten zuvor Container als Splitterschutz aufgebaut werden. Zur Sicherheit wird zudem ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle in der Nähe eines Supermarktes geräumt.

Schon vor wenigen Tagen war auf der gleichen Baustelle ein weiterer Bombenblindgänger entdeckt worden. Der Sprengkörper aus US-Beständen war 125 Kilogramm schwer und verfügte über zwei intakte Aufschlagzünder. Er wurde am Montag erfolgreich entschärft. (dpa)