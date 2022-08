Freising Erneut Geldautomat gesprengt: 19. Fall dieses Jahr Unbekannte haben einen Geldautomaten im oberbayerischen Eching gesprengt. Es ist nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) der 19. Fall dieser Art in diesem Jahr im Freistaat - und damit eine Steigerung zum Vorjahr. Im gesamten Jahr 2021 hatten Kriminelle im Freistaat 17 Geldautomaten in die Luft gejagt.

Mail an die Redaktion Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen auf dem Fußboden. Foto: Patrick Pleul/Patrick Pleul/zb/dpa

Eching.Die Täter hatten im aktuellen Fall demnach am frühen Dienstagmorgen mit Sprengstoff einen Automaten einer Sparkasse gesprengt. Danach waren sie mit einem vermutlich dunklen Auto in unbekannte Richtung geflohen. Das Landeskriminalamt ermittelt nun. Fachleute vom Kriminaltechnischen Institut in München sollen in den kommenden Tagen den Sprengstoff genauer untersuchen.