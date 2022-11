Mehrere Fälle in der Region Erneut Geldautomat gesprengt - Fälle in Bayern sprunghaft angestiegen

Mail an die Redaktion Spezialermittler des Bayerischen Landeskriminalamts haben Anfang Juli den Tatort im Regensburger Westen untersucht. Dort war ein Geldautomat gesprengt worden. Foto: Baumgarten

Ebersberg, Stadt.Unbekannte haben in Oberbayern einen Geldautomaten gesprengt. Es ist in Bayern bereits der 33. Fall in diesem Jahr, wie das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Auch in der Region kam es kürzlich zu Vorfällen.

Die Täter sprengten den Automaten demnach in Anzing (Landkreis Ebersberg) in der Nacht zu Dienstag und flüchteten dann mit der Beute vermutlich in Richtung der nahegelegenen A94.

Der Automat gehört zu einer Bank, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. Dieses wurde nach LKA-Angaben stark beschädigt. Allein der Schaden an dem Gebäude belaufe sich auf mehr als 150.000 Euro. Auch ein Nachbargeschäft wurde bei der Sprengung in Mitleidenschaft gezogen.

In Bayern ist die Zahl der Geldautomatensprengungen in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. 2021 waren es im gesamten Jahr 17, 2020 waren es 24. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will deshalb den Druck auf die international agierenden Tätergruppen erhöhen.

In der Region kam es kürzlich ebenfalls immer wieder zu solchen Anschlägen.

− dpa/vr