Essenbach Erneut Geldautomat in der Region gesprengt - Täter auf der Flucht

Essenbach, Markt.Erneut ist in der Region ein Geldautomat gesprengt worden. Dieses Mal schlugen die Täter im Landkreis Landshut zu. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach ersten Angaben wurde am Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ein Automat der Raiffeisenbank in der Landshuter Straße in Essenbach gesprengt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Wagen - vermutlich ein Audi - in Richtung Landshut.







Das LKA hat die Ermittlungen übernommen - und hofft auf Zeugen. Wer im genannten Zeitraum oder im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim LKA, Tel. 089/1212 – 0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Vielzahl an Automaten-Sprengungen in den vergangenen Wochen

Erst vor gut einer Woche war ein Automat . Kurz zuvor war ein Automat in Regensburg-Prüfening gesprengt worden. Auch worden. Ende Oktober hatten die Täter in zugeschlagen. Anfang Oktober traf es einen Automaten in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth. In Regensburg hatten unbekannte Täter . Und im Juni war ein (Landkreis Schwandorf) das Ziel.

Alle Fälle weisen auffällige Parallelen auf: So wählten die Täter immer Banken in unmittelbarer Nähe zu Autobahnen, sie kamen immer zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr Uhr nachts - und konnten immer unerkannt flüchten.

