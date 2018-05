Verkehr

Erneut lange Staus wegen Blockabfertigung

Die Blockabfertigung von Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der Inntalautobahn einen Stau von mehr als 20 Kilometern Länge verursacht. Die Behinderungen im morgendlichen Verkehr reichen bis auf die A8 zurück, wie die Polizei mitteilte. Die Tiroler Landesregierung hatte nach dem Feiertag ab 05.00 Uhr die Durchfahrt von LKW in Richtung Süden auf 250 Lastwagen pro Stunde limitiert. Auf deutscher Seite lotste die Polizei Autofahrer auf der linken Spur an den wartenden Lastern vorbei. „Um zehn Uhr dürfte sich das Chaos langsam auflösen“, schätzte ein Polizeisprecher am Morgen.