Verkehr Erneut Lkw-Blockabfertigung bei Kufstein

Mail an die Redaktion Blockabfertigung von Lastwagen auf der A93. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Kufstein.Auf der Inntalautobahn (Autobahn 93) kommt es an diesem Donnerstag (22. März) beim Grenzübergang Kufstein ab 5.00 Uhr morgens erneut zu einer Blockabfertigung von Lastwagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden durch österreichische Einsatzkräfte in Fahrtrichtung Süden die Lkw gezählt. Bei etwa 250 bis 300 Fahrzeugen pro Stunde wird deren Fahrt verlangsamt oder auch angehalten. Die Verkehrsteilnehmer müssen daher laut Polizei auf der Inntalautobahn in Richtung Süden mit erheblichen Behinderungen auf bayerischer Seite rechnen. Daher kann es auch zu Staus und Verzögerungen auf der Autobahn 8 von München in Richtung Salzburg kommen.