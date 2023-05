Verkehr Erneut mehr als 25 Kilometer Stau durch Blockabfertigung

Die Blockabfertigung für Lastwagen an der österreichischen Grenze hat am Dienstag erneut einen kilometerlangen Stau auf der Autobahn 93 verursacht. Am Vormittag gab es auf dem Autobahnabschnitt bei Rosenheim einen 26 Kilometer langen Stau, wie ein Polizeisprecher berichtete. Das entspreche etwa den Behinderungen, die es auch an anderen Tagen mit Blockabfertigungen gebe.

dpa