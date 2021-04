Anzeige

Wetter Erneut Schneeschauer in Bayern erwartet Der Wetterdienst warnt vor Glätte. In der Nacht soll es vor allem im Süden des Freistaats wieder schneien.

Mail an die Redaktion Gänseblümchen (Bellis), auch Tausendschön genannt, sind nach einem Schneeschauer mit Schnee bedeckt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

München.Nach dem Schneefall in Teilen Bayerns am späten Abend des Ostermontags werden auch am Dienstag Schnee- und Graupelschauer von Nordwesten kommend erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Vormittag in weiten Teilen des Freistaats zudem Glätte bei Höchsttemperaturen von 0 bis 7 Grad.

Für die Nacht auf Mittwoch sagen die Meteorologen vor allem im Süden weiteren Schneefall vorher. Bei -1 bis -7 Grad wird erneut Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe erwartet.

Trotz glatter Straßen und dem nächtlichen Schneefall konnte die Polizei am Dienstagmorgen keine Häufung witterungsbedingter Unfälle feststellen. (dpa)