Erneut Telefonstörung bei bayerischen Polizeiinspektionen Erneut sind Polizeidienststellen in Bayern von Telefonstörungen betroffen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Rosenheim.21 Inspektionen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von Altötting bis Ruhpolding seien seit Dienstagmorgen nicht erreichbar, teilte das Polizeipräsidium in Rosenheim mit. Verantwortlich ist demnach der Provider Vodafone.

Die Notrufnummer 110 ist nicht von dem Problem betroffen und uneingeschränkt nutzbar. Zuletzt hatte es im Sommer dieses Jahres in zahlreichen Inspektionen in Unterfranken sowie in Ober- und Niederbayern Ausfälle der Telefonanlagen gegeben.