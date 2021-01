Anzeige

Wetter Erneut Unfälle auf glatten Straßen: Schneeräumer abgestürzt Schnee und überfrierende Nässe haben auch am Donnerstag vielen Autofahrern das Leben schwer gemacht. Auf rutschigen Straßen kam es zu zahlreichen Blechschäden. Auch Lasterfahrer kämpften mit den Verhältnissen - und blieben oft genug stecken.

Mail an die Redaktion Ein Schild warnt vor winterlichen Straßenverhältnissen. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Ein PKW steht nach einem Unfall auf einer verschneiten Autobahn. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Auf glatten Straßen ist es erneut zu zahlreichen Unfällen in Bayern gekommen. Glücklicherweise blieb es zumeist bei Blechschäden, schwere Verletzungen oder gar Tote wurden zunächst nicht gemeldet. Auch bei der Bahn kam es zu Verspätungen und Zugausfällen, schwerpunktmäßig im Allgäu. Dort herrscht in den Bergen inzwischen die zweithöchste Lawinenwarnstufe, ebenso wie in den Ammergauer und Werdenfelser Alpen. In diesen Gebieten sei die Lawinengefahr oberhalb von 1800 Metern groß, im restlichen bayerischen Alpenraum verbreitet erheblich, warnte der Lawinenlagedienst.

Beim Wegräumen der weißen Pracht ist ein Brauereimitarbeiter in Passau mit seinem Radlader 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 62-Jährige überlebte den Betriebsunfall mit schweren Verletzungen. Der Mann hatte den Schnee über eine Kante geschoben, als er aus zunächst unbekannten Gründen mitsamt seinem Fahrzeug abstürzte, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Bei dem Unfall vom Vortag wurde das Opfer in der Führerkabine eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch am Donnerstag vor glatten Straßen durch überfrorene Nässe. In Schwaben registrierte das Polizeipräsidium Süd/West zwischen Mitternacht und 9.00 Uhr bei winterlichen Straßenverhältnissen 41 Unfälle, bis auf drei blieben alle ohne Verletzte. Hinzu kamen 45 Meldungen über Verkehrsbehinderungen, die meisten davon wegen hängengebliebener Fahrzeuge oder quergestellter Lastwagen.

„Die große Anzahl der Verkehrsunfälle waren lediglich Blechschäden, bei den Unfällen mit Verletzten lagen überwiegend nur leichte Verletzungen vor“, berichteten die Beamten. Sie baten darum, „im Großraum Allgäu – von Lindau bis Marktoberdorf – auf unnötige Fahrten zu verzichten“. Lastwagenfahrer sollten auf Parkplätzen den Winterdienst abwarten, „da aufgrund des starken Schneefalls eine Vielzahl von Straßen bereits durch querstehende Lkw blockiert sind“.

In der Oberpfalz kam es in der Nacht zu insgesamt sechs Unfällen, wie die Polizei mitteilte. Teils rutschten Autos in den Graben oder gegen Bäume. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Auch im Raum Mittelfranken kam es zu Glätteunfällen, allerdings ohne Verletzte.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sollte es am Donnerstag vor allem in den westlichen Alpen erneut ergiebig schneien, in Ostbayern wurden einzelne Schneeschauer erwartet. Gebietsweise kommt es zu Dauerfrost.

Schon am Mittwoch hatte Tief „Dimitros“ für zahlreiche Unfälle auf Bayerns Straßen gesorgt. Autos und Lastwagen prallten gegen Leitplanken, schlitterten in Gartenzäune, stießen gegen Verkehrsschilder und landeten in Straßengräben. Die Polizei registrierte Hunderte wetterbedingte Einsätze.