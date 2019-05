Polizei Erneute Grabungen im Fall Frischholz Die Polizei sucht in Waldkirch im Bereich einer alten Scheune erneut nach der Leiche des verschwundenen Mädchens.

Bei dieser Kirche suchen die Ermittler nach der Leiche. Foto: Stöcker-Gietl

Waldkirch.Die Polizei sucht seit 11 Uhr erneut nach der Leiche der verschwundenen Monika Frischholz. Aktuell laufen Grabungsmaßnahmen im Bereich einer Scheune in der Nähe einer Kirche in Waldkirch. Die Ermittler überprüfen einen weiteren möglichen Ablageort der Leiche. Die Scheune existierte bereits beim Verschwinden von Monika und befindet sich in Privateigentum. Die Ermittler gehen weiterhin von einem Mordfall aus.

Im Betonboden der Scheune seien ungewöhnliche Veränderungen festgestellt worden, die darauf hinwiesen, dass die Scheune im Verlauf der Zeit verändert worden sei, sagte Polizeisprecher Florian Beck. Deswegen werde dort nun gesucht. Die Polizei ist mit einer großen Mannschaft aus Experten vor Ort.

++Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei #Weiden zum Verschwinden von Monika Frischholz - Forensische Grabungen++ Heute überprüfen die Ermittler in einer alten Scheune in #Waldkirch einen weiteren möglichen Ablageort der Leiche. ➡️https://t.co/YQW1tE4YLp pic.twitter.com/rhbLMOsR7Y — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) 27. Mai 2019

„Das Verschwinden von Monika Frischholz liegt nun 43 Jahre zurück. Wir werden dennoch nichts unversucht lassen, den Fall trotzdem noch aufzuklären. Mord verjährt nie. Wir werden sämtliche Hinweise bis ins kleinste Detail untersuchen. Wir wollen nach dem Abschluss unserer Arbeit keine Fragezeichen mehr hinterlassen.“ Das teilt der Leiter der Ermittlungsgruppe, Armin Bock, in einer Pressemitteilung mit.

Frischholz seit 43 Jahren vermisst

Vor zwei Tagen jährte sich das Verschwinden von Monika Frischholz zum 43. Mal. Seit dem 25. Mai 1976, etwa 15.30 Uhr, gilt die damals zwölfjährige Monika Frischholz als vermisst. Sie wurde am Ortsausgang ihres Heimatorts Flossenbürg zum letzten Mal lebend gesehen.

Die Ermittlungsgruppe Froschau um den Leiter Kriminalhauptkommissar Armin Bock ist seit Dezember 2018 auf der Suche nach Hinweisen zum Verbleib des Mädchens. Über 80 Hinweise aus der Bevölkerung sind bislang eingegangen. Viele von ihnen sind abgearbeitet, manche bedürfen noch weiterer Ermittlungen.

Vermisste Monika Frischholz Person: Die zwölfjährige Monika Frischholz verschwand am 25. Mai 1976 am späten Nachmittag aus Flossenbürg. Monika trug damals eine dunkle Hose, einen gelben Pullover und eine schwarz-rot-geringelte Weste.

Hinweise: Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung für Mitteilungen, die zur Aufklärung der Tat führen, in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt.

Aus den Erkenntnissen ergaben sich bislang zwei Suchaktionen. Zum einen erfolgten Mitte April Grabungen an einem Waldstück nahe der kleinen Ortschaft Waldkirch und zum anderen fanden kürzlich Taucharbeiten in einem ehemaligen Steinbruch nördlich dieses Ortes statt. Diese Maßnahmen führten zwar nicht zur Auffindung ihrer sterblichen Überreste oder von verfahrensrelevanten Gegenständen, doch konnten diese Orte nun als Ablageorte ausgeschlossen werden.