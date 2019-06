Brände Erneuter Brand im Amazon-Logistikzentrum bei Augsburg Im Amazon-Logistikzentrum in der schwäbischen Gemeinde Graben (Landkreis Augsburg) hat es erneut gebrannt.

Mail an die Redaktion Blick auf die Front eines Einsatzwagens der Feuerwehr. Foto: Britta Pedersen/Archivbild

Graben.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gibt es Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher wird mit einem Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich gerechnet.

Erst am Wochenende hatte es in dem Logistikzentrum gebrannt. Den durch Löscharbeiten entstandenen Wasserschaden korrigierte die Polizei am Mittwoch auf etwa zwei Millionen Euro.