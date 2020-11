Anzeige

Fussball Erneuter Rückschlag: SV Wehen in Haching nicht gallig genug Der SV Wehen Wiesbaden dient der SpVgg Unterhaching als Aufbaugegner. Das Rehm-Team erwischt am 13. Spieltag einige schwache Momente.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Unterhaching.Ein Blitztor nach nicht einmal 120 Sekunden, am Ende aber eine verdiente Niederlage für den SV Wehen Wiesbaden. Der Zweitliga-Absteiger verlor am Samstag bei der SpVgg Unterhaching mit 1:2 (1:1). Derzeit ist der SVWW einfach nicht konstant genug, um in der 3. Fußball-Liga ganz oben mitzumischen. „Haching war einfach gieriger, dieses Spiel zu drehen. Wir haben langsamer gedacht als der Gegner, waren immer einen Schritt zu spät“, kritisierte Trainer Rüdiger Rehm nach der vierten Saisonniederlage seine Mannschaft.

Nach dem 1:0 am Dienstag beim SV Meppen setzte es wieder einmal einen Rückschlag. Dabei bauten die Wiesbadener auch die Hachinger auf, die zuvor eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg verzeichneten.

Dabei hatte Maurice Malone die Gäste nach einem schlampigen Abschlag von Torhüter Nico Mantl früh in Führung gebracht (2. Minute). „Danach haben wir die Kontrolle über die Partie leider nicht bekommen“, sagte Rehm. Der frühere SVWW-Spieler Dominik Stroh-Engel zeigte in der 20. Minute seine ganze Routine und traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Der Stürmer war am Freitag 35 Jahre alt geworden.

Nach der Pause wurde es turbulent im Hachinger Sportpark: Luca Marseiler traf für die SpVgg den Pfosten, Niclas Anspach setzte den Nachschuss völlig freistehend neben das Tor (47.). Auf der Gegenseite rettete Markus Schwabl unmittelbar danach beim Kopfball von Gianluca Korte auf der Linie. In der 54. Minute traf Marseiler perfekt unter die Latte zum 2:1 für die Unterhachinger, die durch Anspach einen weiteren Pfostenschuss hatten (66.).

„Haching hat uns heute aufgezeigt, wie man so ein Spiel gewinnt. Sie waren viel galliger und wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Wir haben uns nicht dagegen gewehrt“, sagte Wehens Abwehrspieler Sascha Mockenhaupt und ergänzte: „Dazu kommen ein, zwei taktische Dinge, vor allem in der ersten Halbzeit, die nicht gut von uns waren.“