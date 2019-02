Polizei Erpresser blitzt bei Oberpfälzer ab Einem Mann wurde gedroht, es werde Pornomaterial veröffentlicht, falls er nicht 600 Euro zahlt. Die Polizei ermittelt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann tippt auf die beleuchteten Tasten eines Laptop: In Tirschenreuth wurde ein Mann per E-Mail erpresst, so die Angaben bei der Polizei Foto: Silas Stein/dpa

Tirschenreuth.Die Polizei Tirschenreuth sucht einen mutmaßlichen Erpresser. Ein 61-jähriger Mann hatte bei der Inspektion den Fall angezeigt.

In einer E-Mail, die er erhielt, hatte der Schreiber behauptet, man habe ihn beim Besuch einer Pornoseite gefilmt. Das Video werde man öffentlich machen, falls er nicht 600 Euro in Kryptowährung überweist, hieß es in dem Schreiben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. (el)

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region finden Sie hier.