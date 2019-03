Kriminalität Erpressung mit Drohbrief: Mann fordert Schmerzpflaster Mit einem Drohbrief hat ein Mann in Coburg eine Apothekerin erpresst und mehrere starke Schmerzpflaster gefordert.

Das Apotheken-Logo in der Scheibe einer Apotheke. Foto: Ole Spata/Archiv

Coburg.Der 24-Jährige habe bei dem Überfall behauptet, eine Waffe bei sich zu tragen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Bayreuth. Die Apothekerin habe ihm daraufhin mehrere der verschreibungspflichtigen Pflaster mit dem Schmerzmittel Fentanyl gegeben. Warum der Mann seine Forderungen auf Zetteln vorbrachte, war unklar. „Er wollte wohl kein großes Aufsehen erregen“, vermutete die Polizeisprecherin.

Polizisten hatten den Mann am Samstag kurz nach der Tat in seiner Wohnung in Coburg festgenommen. Eine Waffe sei dabei nicht gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Haftbefehl, setzte diesen aber gegen strenge Auflagen außer Vollzug. Der 24-Jährige wird wegen räuberischer Erpressung angezeigt. Die Ermittler vermuten, dass er illegal mit den Pflastern handeln wollte. Den Wert der Beute schätzen sie auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.