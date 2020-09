Anzeige

Rodeln Ersatzort gefunden: Rodel-WM 2021 Ende Januar in Königssee Die Rodel-Weltmeisterschaften 2021 sind vom kanadischen Whistler nach Königssee verlegt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rodler in Aktion. Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Berchtesgaden.Das teilte der Rodel-Weltverband FIL am Dienstag mit. Als Grund wurde die weltweite Corona-Pandemie genannt. Die WM findet vom 29. bis 31. Januar statt.

Ursprünglich sollten die 50. Titelkämpfe vom 5. bis 7. Februar in Kanada ausgetragen werden. Schon Anfang des Monats hatte die FIL entschieden, die WM in Whistler abzusagen und an Ersatzort zu suchen. „Die größte Herausforderung, vor der wir derzeit stehen, ist eine 14-tägige Quarantäne für alle ausländischen Athleten, die nach Kanada kommen, für die wir nicht garantieren können, dass sie bis Februar aufgehoben wird“, hatte Tim Farstad als Exekutivdirektor des kanadischen Fach-Verbandes die Absage begründet.

Die Weltcup-Saison beginnt am Wochenende 28./29. November in Innsbruck. In Deutschland sind in Altenberg (5./6. Dezember), Oberhof (12./13. Dezember), Winterberg (19./20. Dezember) und Königssee (2./3. Januar) Rennen geplant. Die Saison endet laut Plan am 20./21. Februar in Peking.