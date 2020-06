Anzeige

Tiere Erschöpfter junger Greifvogel gerettet Einen flügellahmen jungen Greifvogel haben Mitarbeiter eines Geschäfts in Mindelheim gerettet.

Mindelheim.Das Tier sei am Montag vor dem Laden aufgetaucht und offensichtlich nicht mehr in der Lage gewesen wegzufliegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Mitarbeiter fingen den Greifvogel demnach selbst ein und übergaben ihn den Beamten. Diese brachten das Jungtier zu einem Greifvogelexperten, der sich so lange kümmern wird, bis es selbstständig davonfliegen kann.