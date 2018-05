Unfälle Erschossene Jägerin: Partner wieder auf freiem Fuß Nach dem tödlichen Schuss auf eine Jägerin ist der Schütze und Lebensgefährte der 47 Jahre alten Frau nach den Vernehmungen wieder auf freiem Fuß. Das habe der Ermittlungsrichter in Aschaffenburg am Donnerstag angeordnet, sagte ein Polizeisprecher. Es werde nicht davon ausgegangen, dass der Mann mit irgendeiner Tötungsabsicht gehandelt habe. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung weiter ermittelt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Elsenfeld.Die Jägerin war am Dienstagabend bei einer nächtlichen Jagd im unterfränkischen Landkreis Miltenberg durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Sie war gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in einem Wald- und Feldgebiet bei Elsenfeld unterwegs, als der Schuss fiel. Die Frau starb noch am Unglücksort. Die Obduktion habe bestätigt, dass „der einzelne Schuss in den Oberkörperbereich zum Tod der Frau geführt hat“, so der Polizeisprecher weiter.

Am Donnerstag war zudem die Bereitschaftspolizei aus Nürnberg am Unglücksort, um mit Metallsuchgeräten nach dem Geschoss zu suchen. „Das gehört einfach zum gesamten Spurenbild dazu“, so der Polizeisprecher.