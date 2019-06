Wetter Erst Gewitter, dann kommt die Hitzewelle Zum Ende der Ferien wird es nass. Je südlicher, umso krärtiger die Gewitter. Danach geht es deutlich über 30 Grad hoch.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Ein Gewitter über Straubing - die Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten Tagen wieder passiert, ist hoch. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Wer für den Feiertag am Donnerstag eine Grillfeier oder einen Badeausflug geplant hat, sollte eine regengeschützte Alternative in petto haben: Ausgerechnet an Fronleichnam startet der Hochsommer in Bayern in eine mehrtägige Pause, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in München sagte. Wurden am Mittwoch noch Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht, so wird es dem Meteorologen zufolge am Donnerstag im Freistaat überwiegend bewölkt, und bei Höchsttemperaturen von 24 Grad soll es immer wieder kräftig gewittern.

Das soll sich auch am Freitag und Samstag kaum ändern. Am Sonntag dann kehrt der Sommer laut Wetterexperte aber zurück: Es wird meist trocken mit „steigenden hochsommerlichen Temperaturen“.

Bis zu 36 Grad

In der Oberpfalz soll es laut wetter.net bis zum Samstag immer wieder gewittrig werden. Ab Montag steigen der Vorhersage zufolge die Temperaturen heftig an. Wem es nicht heiß genug sein kann, der dürfte am Mittwoch die höchste Freude haben: Bis zu 36 Grad sind an diesem Tag für Regensburg angesagt.

Bereits heute sind am späten Nachmittag und Abend speziell in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein lokal schwere Gewitter mit hohem Unwetterpotenzial möglich.

Am Donnerstag besteht gerade am Nachmittag sowie Abend besonders von Oberschwaben bis nach Niederbayern hohe Unwettergefahr durch schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, heißt es bei der Unwetterzentrale.

Ab Sonntag wird es ruhiger

Am Samstag sind vor allem zwischen Donau und Alpen bis in die Nacht hinein hohen Regenmengen mit kleinräumigen Überflutungen möglich, heißt es weiter.

Ruhiger wird es am Sonntag. Die Sonne meldet sich zurück, der Regen dürfte vorbei sein.

Dann meldet sich der Sommer mit Macht. Ab Montag zeichnet sich unter Hochdruckeinfluss eine markante Hitzewelle ab. Bis Mittwoch sind mit Ausnahme der näheren Küstenregionen maximal 30 bis 34, im Süden lokal bis 38 Grad möglich. Für die zweite Wochenhälfte gehen die einzelnen Prognosen auseinander. Je nach Modell wird eine Fortdauer der Hitzewelle oder kräftige Schauer und Gewitter vorhergesagt.