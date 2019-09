Tradition Erst Kloster, dann Kultdisco und Bühne Das Areal des Lindenkellers hat eine wechselvolle Geschichte. Es war ein Ort für die Männer der Kirche, dann für die Brauer.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Der Lindenkeller im oberbayerischen Freising ist heute eine renommierte Kleinkunstbühne mit einem vielseitigen Programm. Foto: Stadt Freising

Freising.Im Lindenkeller war schon vor 60 Jahren jedes Wochenende die Hölle los. Ältere Jahrgänge, 55 und aufwärts, erinnern sich gerne, wie es damals war. Aber diesen Lindenkeller gibt es nicht mehr. Die Disco-Clubzeiten, als der Lindenkeller überregional Zulauf hatte, sind längst vorbei. Der Discotempel von einst hat sich in eine Kleinkunstbühne für alle Altersschichten verwandelt.

Geblieben ist die exponierte Lage auf dem Freisinger Veitsberg und der Name. Auf dieser Anhöhe zwischen Domberg und Weihenstephaner Berg errichtete der heilige Korbinian im Jahr 724 seine Klosterzelle. 1111 Jahre später entstand hier 1825 eine Gastwirtschaft, der Lindenkeller, und zwar wegen der Bierkeller im Berg darunter und der Linde, die der heilige Korbinian seiner Zeit gepflanzt hatte, die 1865 abbrannte und 1888 und 1952 zwei Mal nachgepflanzt wurde.

Generalsanierung in den 90ern



Nach den kultigen Discojahren verwahrloste der Lindenkeller derart, dass er Ende der 90er Jahre generalsaniert werden musste. Das rote „L“ ist immer noch Markenzeichen, in Regenbogenfarben stehen die „L“ für die Fünferstruktur von Ober- und Unterhaus, Stadtcafé, Eishaus und Stadtbiergarten.

Konzeptionell und optisch entstand ein ganz neuer Lindenkeller, eine gekonnte Mischung aus Industriebau mit offenen Rohren an den Plafonen, Betonplatten am Boden, weitem Blick durch die großflächigen Verglasungen auf das Grün rundherum, das allerdings mehr vom Spitzahorn als von Linden geprägt ist.

Das langgezogene Entrée ist das Zentrum des ganzen Komplexes und fungiert bei Großveranstaltungen als Garderobe. Rechts geht es gleich weiter, ebenerdig in das sogenannte Oberhaus: ideal für Ausstellungen, Multimediashows, Lesungen, Empfänge.

Über die Treppe vom Foyer herunter kommt man in das Unterhaus im Keller, das Herzstück des Lindenkeller-Komplexes mit einer kleinen Bühne, adäquater Licht- und Tonanlage. Zwischen Säulen und Rohren entwickelt das Unterhaus ein nostalgisches Flair und ermöglicht, ganz untererwartet, durch die Hanglage und die großen schmalen Fenster, den Blick ins Grüne.

Vom Städtischen Kulturamt und vom Stadtjugendring gemanagt, werden über die vielfältigen Genres und Musikstilrichtungen ganz unterschiedliche soziale Gruppen angesprochen. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Ingo Bartha, Leiter des Referats für Kultur und Tourismus der Stadt Freising.

Die Größen des bayerischen Kabaretts sind hier regelmäßig zu Gast und es gibt Raum für Jungtalente, Poetry Slam und Musiksessions unterschiedlichster Richtungen. Wer hier sein Publikum findet, zeigt Profi-Qualitäten. Nur das „Abtanzen“ fehlt, meint ein Student, für den der Lindenkeller zu seinen Lieblingsplätzen zählt.

Nun, nach den großen Ferien, läuft das Kulturprogramm an und dann wird das Unterhaus bis Anfang Mai regelmäßig am Wochenende bespielt.

Aufgewertet wurde der Lindenkeller zusätzlich durch ein neues gastronomische Konzept, als die Stadt Freising vor zwei Jahren das Restaurant im alten Gebäude, in dem fast gar nichts mehr los war, neu verpachtete. Klaus Thermer und sein Team überzeugten mit einem völlig neuen Konzept den Finanzausschuss des Stadtrats.

Eine fast 1200-jährige Geschichte Mönch: Auf der Anhöhe des Freisinger Veitsberges zwischen Dom- und dem Weihenstephaner Berg errichtete 724 der heilige Korbinian seine Klosterzelle. 100 Jahre später entstand das Benediktinerkloster St. Veit, das 1020 in ein Säkularkanonikerstift umgewandelt und 1802 ( Säkularisation) abgerissen wurde.

Brauer: So konnten die Freisinger Bierbrauer endlich stadtnah Grundstücke für ihre „Märzenbierkeller“ erwerben. Franz Sporrer kaufte fast den ganzen Veitsberg auf .

Linde: Sporrer errichtete einen Sommerausschank, den Lindenkeller wegen der vier Bierkeller darunter und als Erinnerung an die Linde, die der heilige Korbinian gepflanzt hatte.

Schwierigkeiten: Weder Bierkeller noch Ausschank wurden zur Erfolgsgeschichte. Die Konkurrenz von Weihenstephan war zu groß, weshalb das Areal an die Stadt Freising verkauft wurde. Im Zweiten Weltkrieg nutze man die Keller als Luftschutzkeller, dann als Lagerräume. Seit 2016 ist ein Keller wieder begehbar.

Antikmöbel und Apothekenoptik



Durch seine Catering-Erfahrung bei Großevents im Münchner Raum hat Thermer den Dreh heraus, was ankommt. Er verwandelte das ehemalige Restaurant mit seiner Partnerin Anja Duppelfeld in ein atmosphärisches Stadtcafé und die Etage darüber in ein Jagdstüberl. Der Stilmix zwischen Antikmöbeln, französischem Landstil und Apothekenoptik macht den ganz spezifischen Charme des Stadtcafés aus, der sich auf der Terrasse in bunt gemischten Gartenmöbeln bis zum Strandkorb und Berliner Loungemöbeln, aus Paletten zusammengebaut, fortsetzt.

Jeder Gast kann hier seine Lieblingsecke entdecken. Mit der Terrasse des Stadtcafés, dem Eishaus und des Stadtbiergartens verfügt der Lindenkeller über ein großzügiges Außenterrain, das durch das abgestufte Gelände sehr atmosphärisch und intim wirkt.

Die Speisekarte gibt sich „regional, bio und fair“. Die internatonale Frühstückskarte macht Appetit und weicht mit Pancakes, Birchler Müsli oder ayurvedischem Brei vom Üblichen ab. Mittags kommen die Flammkuchen-Liebhaber und Salatfreaks, nachmittags die Tee- und Kaffeegenüssler auf ihre Kosten. Mit warmen Gerichten und guten Weinen und Cocktails beginnt der Feierabend. Und im Stadtbiergarten darf man nach altbayerischer Sitte die Brotzeit selbst mitbringen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!