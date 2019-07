Wetter Erst Regen, dann reißt der Himmel auf Bis zu 28 Grad in Ostbayern erwartet: Doch das Wetter will sich nicht so recht entscheiden, wo es hinwill.

Ein Sonnen-Wolken-Mix hängt über Ostbayern.

Regensburg.Vereinzelte Gewitter und Regenschauer bestimmen das Wetter in Bayern bis zum Ende der Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst kommt es am Mittwochvormittag vereinzelt zu Gewittern und Starkregen. Im Laufe des Tages lösen sich die Wolkenfelder auf - bei Temperaturen zwischen 26 Grad in Würzburg und 19 Grad in den Alpen.

In Regensburg wird der Mittwoch regnerisch mit bis zu 21 Grad, am Donnerstag und Freitag lockert es aber auf. Bis zu 28 Grad sind möglich bei einem Sonne-Wolken-Mix.

Das Wetter in Ostbayern

Ähnlich wird es in anderen ostbayerischen Regionen wie Kelheim, Schwandorf, Neumarkt oder Cham. Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad.

Bis zum Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft. An den Alpen kann es am Donnerstag zu Gewittern mit Starkregen kommen, sonst bleibt es trocken mit 28 Grad in Regensburg und 24 Grad in Kempten. (am/dpa)

