Wetter Erst sonnig und heiß, dann Gewitter In Bayern bleibt es auch am Wochenende trocken – und die Temperaturen steigen sogar noch an. Rekordwerte sind in Sicht.

Mail an die Redaktion Gewitter drohen erst ab Montag – und vor allem in Südbayern. Foto: Jan Eifert/dpa

München.Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, könnte das Thermometer in Bayern am Wochenende mit Höchstwerten von 38 Grad an den Rekordwerten für diesen Monat kratzen. Dementsprechend gilt bei der Waldbrandgefahr die höchste Stufe.

Ab Montag ist vor allem in Südbayern mit kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Dadurch werden die Temperaturen mit Höchstwerten von 23 Grad bis 28 Grad im Laufe der Woche wieder etwas angenehmer.

