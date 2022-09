Mobilität Erste E-Fähre ab 19. September auf Bodensee unterwegs

Die erste E-Fähre auf dem Bodensee wird vom 19. September an planmäßig auf dem Bodensee unterwegs sein. Nach Begrüßungsfahrten ab Konstanz am Wochenende zuvor werde das batterieelektrisch betriebene Schiff dann nachmittags den Kursverkehr zwischen der Insel Mainau und Uhldingen übernehmen, sagte ein Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) am Freitag in Konstanz. Da vormittags auf der Verbindung ein weiterer Hafen angefahren werde und das E-Schiff dafür nicht ausgelegt sei, werde die MS „Insel Mainau“ vorerst immer ab 14 Uhr unterwegs sein.

dpa