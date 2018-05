Bayern-Trend Erste Erfolge für Markus Söder Eine Umfrage zeigt: Der Kreuz-Vorstoß gefällt den Bayern. Für eine CSU-Alleinregierung reicht es aber nicht.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder hat gut Lachen: Die Umfragewerte stimmen. Foto: afp

München.Eine Mehrheit von 56 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten stimmen dem Beschluss des bayerischen Kabinetts zu, im Eingangsbereich jeder Landesbehörde ein Kreuz aufzuhängen, 38 Prozent lehnen das Vorhaben dagegen ab: Dies ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins „Kontrovers“, die gestern veröffentlicht wurde.

Während sich Anhänger der AfD (77 Prozent), der CSU (71) und der Freien Wähler (56) mehrheitlich für das Anbringen von Kreuzen aussprechen, sind die Anhänger der SPD in der Frage eher gespalten (52 zu 46 Prozent). Die Anhängerschaft von FDP (67 Prozent) und vor allem der Grünen (74) ist mehrheitlich dagegen. Während in kleinen Gemeinden mit bis zu 5000 Einwohnern zwei Drittel (66 Prozent) dieses Vorhaben gutheißen, ist es in großen Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern nicht mal jeder Zweite (45 Prozent).

Wenn in Bayern am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären, käme die CSU auf 41 Prozent der Wählerstimmen. Das wäre ein Punkt mehr im Vergleich zum Bayern-Trend im Januar. Damit würde es für die CSU nicht zur Fortsetzung der Alleinregierung reichen. In einer ersten Reaktion sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber eins ist klar: Die CSU legt bei allen Umfrageinstituten zu und die Richtung stimmt.“

Zweitstärkste Partei wären laut gestern veröffentlichtem Bayern-Trend die Grünen mit unverändert 14 Prozent. Die SPD verliert deutlich an Rückhalt und rutscht mit nur noch zwölf Prozent (das sind vier Punkte weniger) auf den dritten Rang. Die Sozialdemokraten liegen laut Umfrage damit gleichauf mit der AfD, die um zwei Punkte auf nun zwölf Prozent zulegt. Für die Freien Wähler würden sich wie im Januar sieben Prozent der Wähler entscheiden. Die Liberalen legen einen Punkt zu und könnten mit sechs Prozent auf den Einzug in den Landtag hoffen. Die Linke verharrt bei drei Prozent.

Tief ist überwunden

Die Opposition in Bayern sieht die Werte als Signal. „CSU und AFD befinden sich in einem irren Wettlauf um die radikalsten Positionen und verunsichern die Menschen“, sagte Bayerns SPD-Generalsekretär Uli Grötsch. „Das Umfrageergebnis wird uns nicht daran hindern, für das tolerante und sozial gerechte Bayern zu kämpfen. Wir haben selbstverständlich den Anspruch, die zweite Kraft in Bayern zu sein. Und da werden wir im Oktober auch wieder stehen.“ Der bayerische FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen sagte: „Eine absolute CSU-Mehrheit wird es nicht mehr geben. Die Landtagswahl ist also eine Abstimmung darüber, welche Koalitionen nach dem 14. Oktober möglich sind. Ich glaube nicht, dass eine Regierung mit Grünen oder SPD geeignet wäre, Bayern voranzubringen.“ Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann hingegen sieht die erneuten 14 Prozent als „solides Fundament, auf das wir aufbauen können“. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sagte: „Sieben Prozent sind eine gute Ausgangsposition. Die CSU ist weit entfernt von der absoluten Mehrheit. Höchste Zeit, dass damit mehr Bürgernähe in die Landespolitik einzieht.“

Die Grafik zeigt Ihnen, wie Söders Vorstoß, Kreuze in den Eingangsbereichen aller bayerischen Behörden anzubringen, ankommt:

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer unterstützt Söders Kreuz-Beschluss. Aber es gibt auch viel Gegenwind – unter anderem von Seiten der Kirche.

Wohnraum bleibt Kritikpunkt

Knapp sechs Monate vor der Landtagswahl sind laut Bayern-Trend mehr als zwei Drittel der Wähler im Freistaat mit der Leistung der nun von Markus Söder geführten Staatsregierung sehr zufrieden (sechs Prozent) beziehungsweise zufrieden (64 Prozent). Demgegenüber sind 24 Prozent der Befragten weniger oder gar nicht zufrieden. Für die Mehrheit der für den Bayern-Trend Befragten (56 Prozent) ist Markus Söder ein guter Ministerpräsident, ein Fünftel (20 Prozent) ist gegenteiliger Meinung. Damit reicht seine aktuelle Bewertung fast an die hohen Erwartungen vor Amtsantritt im Januar heran. Wenn man den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin im Freistaat direkt wählen könnte und die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen gegen ihn antreten würde, wäre die Entscheidung eindeutig: Knapp zwei Drittel (62 Prozent, plus sieben Punkte im Vergleich zu Januar) würden für Söder votieren.

Mit der Wirtschaftspolitik sind 88 Prozent der Bürger im Freistaat eher zufrieden, neun Prozent sind eher unzufrieden. Drei Viertel vergeben gute Noten beim Thema Innere Sicherheit, den Ausbau der Verkehrswege loben sechs von zehn Wahlberechtigten. Mit der Familienpolitik und den Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Freistaat ist nur jeder Zweite zufrieden. Nur ein Drittel ist bei der Asyl- und Flüchtlingspolitik mit der CSU-Regierung zufrieden. Bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit bekommt sie nur von einem Viertel gute Noten. Größter Kritikpunkt an der Staatsregierung ist, dass sie sich nicht ausreichend für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums einsetzt: Lediglich 13 Prozent sind in der Wohnungspolitik mit der Staatsregierung zufrieden.

Auch das Hamburger Umfrage-Institut GMS hat im Auftrag von „17:30 SAT.1 Bayern“ vor kurzem eine Umfrage durchgeführt. Hier finden Sie die Ergebnisse.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier!