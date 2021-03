Anzeige

Soziales Erste Geflüchtete im „sicheren Hafen“ Familie aus Flüchtlingslager Kara Tepe hat seit knapp einer Woche in Regensburg ein Zuhause. 18 weitere Menschen folgen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer hat ihre Stadt immer wieder als sicheren Hafen angeboten. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Die Regensburger Oberbürgermeister Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hat ihre Stadt immer wieder als „sicheren Hafen“ speziell für Geflüchtete aus überfüllten Camps auf den griechischen Inseln angeboten. Nun ist die erste Familie in der Domstadt eingetroffen, vier weitere Familien werden Mitte März erwartet. Es geht um insgesamt 22 Menschen. Maltz-Schwarzfischer nannte diese Details am Samstag beim digitalen Oberpfälzer SPD-Parteitag und zeigte sich glücklich über die große Solidarität, die in der Domstadt zu spüren sei. „Es gibt in Regensburg Menschen, die Fremde willkommen heißen. Da bin ich wirklich froh.“

Corona verzögerte Hilfe

Regensburg ist Mitglied im Städtenetzwerk der „Sicheren Häfen“. Die Hilfszusage habe leider sehr viel später eingelöst werden können, als gehofft, berichtete Maltz-Schwarzfischer vor den rund 110 Parteitagsdelegierten. „Es war zäh, weil coronabedingt Flüge und auch Transporte nicht stattgefunden haben. Und wir immer nur Meldungen bekommen haben: es verzögert sich.“ Dann aber kam nach Worten der OB endlich die Nachricht, dass insgesamt fünf Familien eintreffen werden, deren Geflüchtenstatus übrigens bereits in Griechenland anerkannt worden ist.

Die Stadt Regensburg stütze sich bei der Betreuung der Neuankömmlinge auf die Organisationen Sea Eye und Space Eye, die „unglaubliches ehrenamtliches Engagement“ bewiesen. So sei ein leerstehendes Haus der Stadtbau, das eigentlich in den nächsten Jahren zur Generalsanierung oder zum Abriss vorgesehen gewesen sei, bezugsfertig gemacht worden. „Sie haben die Heizung wieder zum Laufen gebracht, die Wohnungen eingerichtet und für jede Familie eine Patenfamilie aus Regensburg gefunden.“ Diese Unterstützung sei sehr wichtig. Unter den Geflüchteten seien schwer erkrankte Kinder und traumatisierte Familienangehörige, sagte die Oberbürgermeisterin. In Regensburg gäbe es noch wesentlich mehr Freiwillige, die bereit wären Menschen in Not zur Seite zu stehen. „Da sind wir ungeheuer dankbar.“

Davor in Moria und Kara Tepe



Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Sea-Eye-Gründer und Space-Eye Vorstand Michael Buschheuer hatte die erste Familie am vergangenen Montag mit in Empfang genommen: Die Mutter, der Vater und die beiden Töchter im Alter von drei und sechs Jahren stammen ursprünglich aus Kabul und seien zuletzt fast zwei Jahre lang erst im griechischen Flüchtlingslager Moria und dann im Nachfolgelager Kara Tepe untergebracht gewesen. In Regensburg fühlten sie sich nun „sehr wohl“, hätten bereits damit begonnen, sich ein wenig einzurichten und würden dabei helfen, die Wohnungen für die nächsten Familien mit vorzubereiten. „Sie sind intensiv dabei, sich sofort einzufügen in die Gesellschaft“, sagt Buschheuer.

Die Geflüchteten erreichen Regensburg übrigens über eine Zwischenstation. Zunächst müssen sie in Friedland in Quarantäne, werden auch auf Corona getestet, wie Maltz-Schwarzfischer beim Oberpfälzer SPD-Parteitag berichtete. Lob für Sea Eye, Space Eye, speziell aber die Oberbürgermeisterin gab es am Samstag dort von Bezirksparteichef Franz Schindler. Das Beispiel Regensburg „strahlt über die Stadtgrenzen hinaus aus“, sagte er.