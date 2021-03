Anzeige

Kabinett Erste Hausärzte sollen Ende März impfen Ab dem 31. März soll es in Bayern auch Hausärzten erlaubt sein, Corona-Impfungen zu verabreichen - zumindest in 1500 Praxen.

Mail an die Redaktion Klaus Holetschek (CSU), Staatsminister für Gesundheit und Pflege Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Bayern will am 31. März mit dem Impfen gegen das Corona-Virus bei Hausärzten beginnen. Der Freistaat sei in dieser Angelegenheit mit den Ärzte-Organisationen im Gespräch, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung.

Das Impfen solle zunächst mit 1500 Hausarztpraxen aufgenommen werden. Man wolle keinen Tag verstreichen und ein Zeichen setzen, sagte Holetschek. Das Vertrauensverhältnis von Hausärzten und Patienten solle auch zu einer größeren Akzeptanz des Impfstoffs von Astrazeneca führen. (dpa)