Corona Erste Kinder-Impfungen in der Oberpfalz Die Impfkampagne für die unter 12-Jährigen nimmt Fahrt auf. Allerdings vorerst nur für einen bestimmten Personenkreis.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Bei den unter Zwölfjährigen sind die Inzidenzen derzeit besonders hoch. Deshalb sollen nun auch sie so schnell wie möglich geimpft werden. Foto: Paul Vernon/dpa

Grafenwöhr.Israel hat Anfang der Woche mit der Corona-Impfung von unter Zwölfjährigen begonnen. In den USA läuft ebenfalls eine große Kampagne. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat am Donnerstag die Zulassung für BioNTech/Pfizer zur Impfung von Kindern in Europa erteilt. Und obwohl eine Entscheidung der Stiko noch aussteht, haben auch in der Oberpfalz die ersten Kinder ihre Impfung erhalten.

