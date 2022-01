Anzeige

Theater Erste Leseprobe für Oberammergauer Passionsspiele Unter Pandemie-Bedingungen starten in Oberammergau die Text-Proben für die Passionsspiele.

Mail an die Redaktion Der Spielleiter der Passionsspiele, Christian Stückl, steht neben dem neuen Plakat für die Passion 2022. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Oberammergau.Am Donnerstagabend (18.00 Uhr) treffen sich erstmals rund 150 Darsteller zur Leseprobe. Dabei sind alle, die eine Sprechrolle haben - und alle müssen vor der Probe einen Corona-Antigen-Test machen.

Insgesamt 2100 Oberammergauer und damit mehr als ein Drittel der gut 5000 Einwohner wirken an der Aufführung mit, die am 14. Mai Premiere feiern soll. Bei Volks-Szenen sind 600 bis 800 Menschen auf der Bühne.

Um mehr Abstand halten zu können, wird Spielleiter Christian Stückl das Volk für die Proben in zwei Gruppen teilen. Er will, dass jeder, der auf die Bühne kommt, vorher einen Test macht. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss zusätzlich zweimal die Woche einen PCR-Test vorlegen. Für die Mitwirkenden gilt 3G am Arbeitsplatz - die Gemeinde ist hier Arbeitgeber.

Chor und Orchester proben schon seit November. Es ist der zweite Anlauf für die Premiere. Stückl hatte das berühmte Laienspiel von dem Leiden, dem Sterben und der Auferstehung Jesu 2020 wegen der Pandemie verschoben. Die Oberammergauer wollen es nun vom 14. Mai bis 2. Oktober dieses Jahres auf die Bühne bringen.

Das Passionsspiel geht auf ein Pest-Gelübde von 1633 zurück. Damals versprachen die Oberammergauer, alle zehn Jahre die Passion aufzuführen, um die grassierende Seuche abzuwenden. Der Legende nach starb danach niemand im Dorf mehr an der Pest.

