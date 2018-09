Fussball Erste Niederlage für FC Bayern unter Kovac: 0:2 bei Hertha

Herthas Ondrej Duda (r) bejubelt sein Tor zum 2:0 mit Vedad Ibisevic (M). Links läuft Münchens Robert Lewandowski.

Die Anzeigetafel im Stadion zeigt nach 90 Minuten 2:0 für Hertha BSC. Foto: Soeren Stache

Berlin.Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga erneut nicht gewonnen und die erste Niederlage unter Trainer Niko Kovac kassiert. Der Rekordmeister verlor am Freitagabend zum Auftakt des sechsten Spieltags 0:2 (0:2) bei Hertha BSC. Die Berliner kletterten durch ihren vierten Saisonsieg zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und sind nun punktgleich mit den Münchnern. Für die Bayern war es drei Tage nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg der nächste Punktverlust in der Liga. Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic per Foulelfmeter (23. Minute) und Ondrej Duda (44.) trafen vor 74 469 Zuschauern im Olympiastadion für die Gastgeber. Für das Team von Pal Dardai war es der erste Sieg gegen die Bayern seit über neun Jahren.