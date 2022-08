Heldburg Erste Wettfahrt bei Titelkämpfen der Heißluftballonfahrer

Mit der ersten Wettfahrt haben am Donnerstag die diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Heißluftballonfahren in Südthüringen begonnen. In Bad Colberg bei Heldburg nahe der Landesgrenze zu Bayern stiegen am frühen Morgen 31 bunte Ballone in den Himmel und sorgten unter anderem bei den Gästen einer benachbarten Rehabilitationsklinik für Aufsehen, wie der Vorsitzende des Thüringer Ballonsportclubs, Swen Gaudlitz, sagte. „Ich glaube, da hat keiner mehr geschlafen.“ Die von Frauen und Männern gesteuerten Gefährte aus Deutschland, Polen, Luxemburg und der Schweiz waren etwa zwei Stunden in der Luft.

