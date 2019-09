Brauchtum Erste Wiesntage: Dutzende mit zu viel Promille auf E-Rollern Mehr als 60 Fahrer von E-Tretrollern sind an den ersten Wiesntagen bis Montagmorgen alkoholisiert erwischt worden und müssen ihren Führerschein abgeben.

Mail an die Redaktion E-Tretroller stehen auf einem Fußweg. Foto: Sina Schuldt/Archivbild

München.27 von ihnen hätten 1,1 Promille und mehr gehabt, sagte ein Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. Das gelte als Straftat - die Führerscheine seien sichergestellt worden. Hier kann die Fahrerlaubnis ein halbes Jahr weg sein, im Extremfall sogar lebenslang. 0,5 bis 1,1 Promille hatten 36 Fahrer von E-Scootern. Ihnen droht wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 500 Euro plus ein Fahrverbot von einem Monat. „Das ist wie bei einer Trunkenheitsfahrt mit dem Auto“, sagte die Sprecherin.

Die Polizei hatte im gesamten Stadtgebiet kontrolliert. Ob die Wiesn sich besonders auswirkte, blieb zunächst offen. Es habe bereits an anderen Wochenenden ähnliche Zahlen gegeben, hieß es.

E-Tretroller sind rund um das Oktoberfest ohnehin verboten. Für die Elektro-Scooter gelten dieselben weiträumigen Straßensperrungen rund um das Volksfest wie für Autos. Ab 17.00 Uhr können die Roller zudem in einem noch größeren Bereich nicht mehr ausgeliehen werden; in einem weiteren Bereich können sie nicht abgestellt werden. So sollen Wiesngäste gar nicht erst in Versuchung kommen, ein Gefährt auszuleihen. Zudem könnten kreuz und quer abgestellte E-Scooter auch schnell zur Stolperfalle werden, argumentierte Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) vor dem Wiesnstart.