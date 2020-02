Tiere Erste Zugvögel schwärmen vorzeitig zurück nach Bayern Das warme Wetter lockt bereits erste Zugvögel zurück in den Freistaat.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Kiebitz stolziert über eine Wiese. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild

Hilpoltstein.Stare, Kiebitze und andere Kurzstreckenzieher seien bereits auf dem Weg zu ihren Brutstätten und häufig in großen Schwärmen am bayerischen Himmel zu beobachten, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern am Dienstag mit. „Sie sind teils ein bis zwei Wochen eher dran als letztes Jahr“, sagte LBV-Ornithologe Thomas Rödl. „Die Zugvögel, die schon zurück sind, haben nur kurze Distanzen hinter sich und kommen vor allem aus dem Mittelmeerraum.“

Sollte es zu einem verspäteten Wintereinbruch kommen, würden die frühen Vögel laut LBV vor der Kaltfront anhalten und abwarten; diejenigen, die schon weiter seien, würden spontan entscheiden und gegebenenfalls auch wieder in mildere Regionen zurückfliegen. Sogenannte Langstreckenzieher, die bis weit im Süden Afrikas überwintern, bekämen aber von der milden Witterung nichts mit und flögen daher auch nicht vorzeitig in Richtung Brutplatz - sie hören laut LBV auf ihren inneren Kalender.