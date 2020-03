Gesundheit Erster Coronavirus-Todesfall in Bayern Die ersten in Deutschland bestätigten Infektionen mit dem Virus kamen aus Bayern. Nun melden die Behörden den ersten Toten.

Eine Frau zeigt in einem Labor einen Test für das neue Virus 2019-nCov. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild



München.In Bayern ist erstmals ein Patient nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Der 80-Jährige hatte Vorerkrankungen und sei in der Nacht zum Donnerstag im Klinikum Würzburg seiner Krankheit erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Der Mann sei zudem pflegebedürftig gewesen. Hintergründe zu dem Mann und seinen genauen Vorerkrankungen blieben zunächst unklar.

Fünf Todesfälle in Deutschland

Deutschlandweit ist dies der fünfte Todesfall infolge des Coronavirus. Am Montag waren erstmals in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gestorben. Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Auch der dritte tote Patient kam aus Heinsberg. Am Donnerstagvormittag gaben Behörden in Baden-Württemberg bekannt, dass dort ein 67 Jahre alter Mann wegen des Virus starb.

Mindestens 500 Infizierte im Freistaat

Im Freistaat wurden bisher insgesamt mindestens 500 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.