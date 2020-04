Anzeige

Glaube Erster Gottesdienst findet wieder statt Die Kirchen öffnen wieder ihre Pforten. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es den ersten Gottesdienst in der Oberpfalz.

Merken

Mail an die Redaktion Die Zeit der Online-Gottesdienste ist bald vorbei. Am Montag findet der erste öffentliche Gottesdienst seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen statt. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Regensburg.Der wahrscheinlich erste öffentliche Gottesdienst in Bayern findet in der Nacht von Sonntag auf Montag, 4. Mai um 0:05 Uhr in Eschenbach in der Oberpfalz statt. Das teilt das Bistum Regensburg am Mittwoch mit.