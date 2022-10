Bayerischer Landtag Erstes NSU-Opfer berichtet über Anschlag in Nürnberg Er wäre womöglich beinahe das erste Todesopfer des „Nationalsozialsozialistischen Untergrunds“ (NSU) geworden: Am Montag hat erstmals Mehmet O., der bei einem Sprengstoffanschlag in Nürnberg 1999 schwer verletzt wurde, öffentlich ausgesagt - im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags. Er berichtete ausführlich von dem Tag des Anschlags - und dass er bei den Ermittlungen damals wiederholt selbst als Verdächtiger behandelt worden sei. „Ich wurde immer beschuldigt“, sagte O. - und berichtete, dass er jahrelang unter den Folgen des Anschlags gelitten habe.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Der Überlebenden des Nürnberger Taschenlampen-Anschlags, Mehmet O. (l). Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa

München.Die Hintergründe des Anschlags sind erst seit 2013 klar: Damals sagte der später wegen Beihilfe verurteilte Carsten S. im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht aus. Dabei berichtete S. über frühere Andeutungen der NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt über einen Anschlag in Nürnberg: dass sie „eine Taschenlampe“ in einem Geschäft hingestellt hätten. Erst nach der Aussage von S. konnten die Ermittler einen Anschlag auf die Nürnberger Gaststätte „Sonnenschein“ vom Juni 1999 den NSU-Terroristen zuordnen. Damals hatten die Täter eine als Taschenlampe getarnte Rohrbombe in der Gaststätte abgelegt. O., der sie fand und betätigte, wurde bei der Explosion verletzt.