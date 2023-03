Fußball Erstes Tuchel-Training mit Bayern wohl erst Dienstag

Thomas Tuchel könnte seine erste Einheit als Trainer des FC Bayern München einem Medienbericht zufolge offenbar doch erst am Dienstag leiten. Wie die „Bild“-Zeitung am Sonntagnachmittag vermeldete, war der 49-Jährige am späten Samstagabend noch einmal nach London geflogen, um Unterlagen zu holen. In der englischen Hauptstadt hatte Tuchel bis zum September vergangenen Jahres den FC Chelsea trainiert. Durch den Kurztrip könnte sich die für diesen Montag geplante Einheit verschieben.

dpa