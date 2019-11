Unfälle Ersthelfer retten Mann nach schwerem Unfall wohl das Leben Drei Männer haben nach einem Unfall auf der Autobahn 92 nahe Landshut einem 49-Jährigen wohl das Leben gerettet.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. F. Foto: Patrick Seeger/dpa

Landshut.Er krachte nach Angaben der Polizei mit seinem Auto in das Heck eines Lastwagens und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Der Wagen ging in Flammen auf. Die 53, 35 und 31 Jahre alten Ersthelfer löschten mit Feuerlöschern den Brand und retteten ihm so wohl das Leben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Feuerwehrleute waren eine Stunde damit beschäftigt, den Schwerverletzten aus seinem Wagen zu befreien. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Autobahn blieb für rund fünf Stunden in Richtung Deggendorf gesperrt, wie es weiter hieß. Ein Gutachter sollte klären, wieso der 49-Jährige in den Lastwagen fuhr.