Kommunen Erweiterungsbau des Jüdischen Museums Franken wird eröffnet Mit einem Festakt wird heute der Erweiterungsbau des Jüdischen Museums Franken in Fürth eröffnet. An der Feier nimmt auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, teil. In drei Jahren Bauzeit wurde das Museum mit dem Anbau um eine Fläche von etwa 900 Quadratmetern vergrößert und die Gesamtfläche des Museums somit verdoppelt. In dem Neubau sollten unter anderem Räume für Sonderausstellungen über die Geschichte der Juden in Deutschland sowie eine Bibliothek entstehen.

Mail an die Redaktion Die Außenansicht des Jüdischen Museums Franken. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Fürth.Neben Berlin, Frankfurt und München ist das Haus in Franken eines der wichtigsten Museen für jüdische Geschichte und Kultur in Deutschland. Die Außenstellen in Schnaittach, Fürth und Schwabach sind in ehemaligen jüdischen Wohnhäusern beziehungsweise einer früheren Synagoge untergebracht. Der kubistische Erweiterungsbau in Fürth bildet einen starken Kontrast zu dem dreigeschossigen Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert, der historische Altbau blieb aber fast unangetastet. 10 000 Besucher zählt das Museum pro Jahr. Für die Öffentlichkeit ist der Erweiterungsbau von Montag an geöffnet.