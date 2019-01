Buntes Erwischt: Liebhaber flüchtet nackt Weil überraschend der Freund der Geliebten nach Hause kam, musste ein 33-Jähriger in Schweinfurt über den Balkon türmen.

Merken

Mail an die Redaktion Dieses Pärchen küsst sich ungestört. Für ein Liebespaar in Schweinfurt endete das Schäferstündchen dagegen ungemütlich. Foto: Alexander Körner/dpa

Schweinfurt.Das Ende seines Schäferstündchens hat sich ein 33-jähriger Mann in Schweinfurt sicher anders vorgestellt: Statt den Abend mit seiner Herzdame ausklingen zu lassen, musste er nackt durch die Innenstadt flitzen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Freund der Geliebten unerwartet nach Hause gekommen. Der Liebhaber flüchtete deshalb Hals über Kopf und ohne Klamotten über den Balkon der Wohnung. Bei der Einsatzzentrale gingen am Montag mehrere Anrufe mit Hinweisen auf einen nackten dunkelhäutigen Mann ein. Eine Streife konnte ihn schließlich festnehmen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Asylantrag des 33-Jährigen abgelehnt worden war und ihm seit einem halben Jahr die Abschiebung droht. Er kam direkt in Haft – und wurde dort auch mit Decken und Kleidung versorgt. (dpa)

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.