Kirche Erzbischof Schick: „Aufgaben erfüllt und abgeschlossen“

Mit seinem Rücktritt will der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick bevorstehende wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen nach eigenen Angaben einem jüngeren Nachfolger überlassen. „Ich habe meine Aufgaben im Erzbistum erfüllt und abgeschlossen“, schrieb der 73-Jährige in einem Brief an die Gläubigen seiner Diözese, der am Dienstag auf der Homepage des Erzbistums veröffentlicht wurde. „Ab Herbst 2022 stehen neue Entscheidungen und Projekte an, die die zwei Jahre bis zu meinem 75. Geburtstag weit überschreiten.“

dpa