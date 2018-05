Religion

Erzbischof: Kreuz ist Zeugnis für Frieden und Solidarität

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat die Bedeutung des Kreuzes als Zeugnis für Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität und Gemeinwohl betont. „Das Kreuz zeugt von der Liebe Christi zu uns Menschen und will ein Leben der Liebe in uns zeugen“, sagte Schick laut Mitteilung bei einer Wallfahrt im oberfränkischen Hallerndorf am Sonntag. Es sei gut, dass Kreuze auf Bergen, an Straßen, in der Natur oder auch in öffentlichen Gebäuden verehrt würden. Mehr als ein Zeichen für Identität oder Kultur stehe das Kreuz aber als Zeugnis für den auferstandenen Jesus Christus, sagte Schick in Anspielung auf die bayerische Landesregierung.