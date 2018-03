Kirche Erzbistum mahnt Neuordnung der kirchlichen Buchhaltung an Das wohlhabende Erzbistum München und Freising will seine Finanzhilfe für ärmere Diözesen von deren Transparenz in ihrer Buchhaltung abhängig machen. „Der Finanzausgleich hat zur Voraussetzung, dass wir eine Vergleichbarkeit haben“, sagte der Münchner Generalvikar Peter Beer der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag) und dem Westdeutschen Rundfunk. „Vergleichbarkeit habe ich nur durch eine entsprechende Offenlegung, und dann kann man darüber diskutieren, wie man die vorhandenen Mittel verteilt.“

Der Münchner Generalvikar Peter Beer. Foto: Tobias Hase/Archiv

München.„Solidarität ist wichtig. Aber Solidarität ohne Transparenz, ohne Gerechtigkeit, ohne Nachvollziehbarkeit ist schlechterdings nicht möglich“, betonte Beer. „Sonst würde man sich selbst dem Vorwurf aussetzen, hier intransparent zu handeln. Wenn wir einen Haushaltsplan im Ordinariat aufstellen, muss ich es ja auch dem Steuerzahler hier im Erzbistum plausibel machen, warum ich diesem oder jenen noch etwas zahle.“

Eine Buchführung „Pi mal Daumen“ gehe auf Dauer nicht gut. „Letztendlich ist Bilanz Bilanz“, sagte Beer. „Mir ist auch nicht bekannt, dass es katholische Geldscheine gibt, oder Rechenwerke, die bei uns anders funktionieren sollen. Es kann sein, dass sich Struktur oder Kultur der Kirche unterscheiden von anderen, aber was das Materielle angeht, da ist Plus Plus und Minus Minus. Und dann sollte man grundsätzlich auch danach verfahren.“

Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx ist auch Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Diese hatte sich im Februar auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Ingolstadt grundsätzlich auf eine Transparenzoffensive bei den Kirchenfinanzen geeinigt.