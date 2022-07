Anzeige

Kirche Erzdiözese München stellt Jahresabschluss und Haushalt vor Rund ein halbes Jahr nachdem ein Gutachten zu Missbrauch im Erzbistum München und Freising Schlagzeilen gemacht hat, stellt die Erzdiösese ihren Haushalt für das laufende Jahr vor. Generalvikar Christoph Klingan, Amtschefin Stephanie Herrmann und der Erzbischöfliche Finanzdirektor Markus Reif wollen am Donnerstag (10.00 Uhr) ihren Lagebericht abgeben.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Christoph Klingan, der Generalvikar der Erzdiözese München und Freising, hält eine Rede. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Dabei soll es in Zeiten knapper Kirchenkassen und explodierender Austrittszahlen nicht nur um die Finanzen gehen, sondern auch um die Konsequenzen, die das Bistum aus dem Gutachten gezogen hat.

Die Studie geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus - und von einem weit größeren Dunkelfeld. Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, heute Benedikt XVI., wurde in dem Gutachten persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen; ebenso - wenn auch in geringerem Umfang - dem aktuellen Erzbischof Marx.