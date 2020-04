Anzeige

Wetter Es bleibt sonnig, trocken und windig Laut dem Deutschen Wetterdienst bleibt es in Bayern trocken und sonnig – und windig. Es können starke Böen auftreten.

Mail an die Redaktion Die Sonne geht über den Bergen hinter der Wallfahrtskirche Sankt Coloman auf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München.Das Wetter in Bayern bleibt zur Wochenmitte sonnig und trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Mittwochmorgen ist mit Temperaturen bis 23 Grad zu rechnen. Dazu kommt jedoch ein frischer Ostwind. In exponierten Lagen und einigen Regionen wie dem Bayerischen Wald können sturmartige Böen auftreten. Der Wind lässt in der Nacht zum Donnerstag etwas nach. Aufgrund des Windes und der Trockenheit warnt der DWD vor hoher Waldbrandgefahr in ganz Bayern. Besonders hoch sei die Gefahr demnach in Franken und der Donauregion.

