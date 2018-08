Rainer Müller ist Bereichsleiter Technik bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Im MZ-Interview erklärt er, was sich für Verbraucher ändert.

Wer ist von der Umstellung auf digitales Fernsehen betroffen?



Die meisten Haushalte werden nicht einmal mitbekommen, dass das analoge Fernsehsignal abgeschaltet wird. Nur Haushalte mit Kabel-Anschluss können betroffen sein. Aber auch nur, wenn sie nicht eh schon digitales Fernsehen empfangen. Schätzungsweise sind weit unter zehn Prozent der Haushalte betroffen. Die sind aber bereits über die Maßnahme informiert worden.

Was müssen die Betroffenen tun?



Das kann man so pauschal nicht sagen. Viele Betroffene haben schon die nötige Technik, moderne Flachbildschirme, mit denen es kein Problem ist, digitales Fernsehen zu schauen. Die müssen nur auf ihrem Fernseher umschalten. Bei Haushalten mit älteren Geräten, beispielsweise Röhrenfernseher, muss nachgerüstet werden. Entweder man besorgt sich ein neues Gerät oder nur einen Receiver, über den die Signale empfangen werden können. Auch Radiosignale sind betroffen, wenn sie über das Kabel kommen. Hier schafft zum Beispiel eine einfache Antenne Abhilfe.

Was passiert, wenn man die Warnhinweise im TV ignoriert?



Im schlimmsten Fall sitzt man dann am Abschaltungstag vor einem schwarzen Fernseher. Das ist aber auch noch kein großes Problem. Man kann auch dann noch nachrüsten und das Signal wiederherstellen. Händler, Handwerker oder die Hotline von Vodafone Deutschland helfen weiter.

Haben Sie bereits Erfahrung mit der Abschaltung?



Das analoge Signal wurde in diesem Jahr bereits in Nürnberg und München abgeschaltet. Dabei ging es um deutlich mehr Haushalte als in Regensburg. Bisher gab es keinerlei Probleme bei der Abschaltung. Es ist kein Hexenwerk. Bis Ende des Jahres soll ja bereits in ganz Bayern das analoge Fernsehen abgeschaltet sein.

