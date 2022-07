Anzeige

Am Montag Es wird noch heißer: Wetterdienst warnt vor Hitze in der Region von Daniel Ober

Mail an die Redaktion In ganz Südostbayern gilt am Montag eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. −Screenshot: dwd.de

Die einen freut sie, die anderen plagt sie: die Hitze. Auch kommende Woche soll es nochmal richtig heiß werden. Für Montag hat der Deutsche Wetterdienst für ganz Südostbayern eine Hitzewarnung ausgegeben.

In ganz Niederbayern sowie in weiten Teilen der Oberpfalz und Oberbayerns warnt der DWD am Montag vor Hitze mit Stufe 1. Die Warnung spricht der DWD aus, wenn die „gefühlte Temperatur an zwei Tagen in Folge über etwa 32 Grad Celsius“ liegt und es nachts nur gering abkühlt. Das ist am Montag in ganz Südostbayern der Fall. Von 11 bis 19 Uhr gilt hier die Hitzewarnung des DWD.







In Niederbayern sind alle Landkreise und kreisfreien Städte von der Warnung betroffen. In Oberbayern gilt die Warnung in den kreisfreien Städten und Landkreisen München, Rosenheim und Ingolstadt sowie in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting, Mühldorf am Inn, Eichstätt und Neuburg an der Donau. In der Oberpfalz wird es in Stadt und Landkreis Regensburg und in den Landkreisen Cham und Neumarkt besonders heiß.

Laut der Prognose von wetterkontor.de soll es am Montag in Regensburg 36 Grad warm werden, in Passau und Deggendorf 35 Grad. Auch in den Bayerwald-Städten Cham und Viechtach werden 35 Grad erwartet. In Ingolstadt und Eichstätt werden Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet, in Traunstein und Bad Reichenhall immerhin bis zu 32 Grad.