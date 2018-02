Dialekt Es zeidelt nicht nur der Zeidler Frong S’ den Zehetner: Immer am Ende eines Monats gibt es wieder Wissenswertes rund um das Thema Dialekt.

Von Ludwig Zehetner

Den hod’s vom Boa weg.

Wenn über einen Menschen geurteilt wird: „Den hod’s ja vom Boa weg“ oder „De spinnt vom Boa weg“, so ist gemeint: Er oder sie ist total verrückt. Oft hört man, dass es in einer bestimmten Sache „vom Bein weg fehlt“, mundartlich „Do fàhlt’s / fàid’s / fèid’s vom Boa weg“, das heißt: Es fehlt von Grund auf, von Anfang an. In gleichem Sinne sagt man: „Es fehlt an der Brandsohln.“ Selbstverständlich steht „Bein, Boa [bõa]“ für Knochen (wie hochsprachlich in „Schlüssel-, Schien-, Nasen-, Steiß-, Elfen-bein; das Gebein, die Gebeine; Beinhaus“).

Zu einer Anfrage von Matthias Wiedemann



Schlareff – Schlaraff – Schlauderaff

In Riedenburg hat man über eine schlampige, verwahrloste, moralisch nicht einwandfreie Weibsperson geurteilt: „A so a Schlareff!“ Bei dem Wort könnte es sich um eine erweiterte Form von „Schlarfen, Schlarpfen“ (abgetretene Schuhe, Pantoffeln; zum Verb „schlarfen, schlerfeln“: schlurfen, schleppend gehen) handeln. „Schlareff“ scheint bedeutungsgleich mit „Gschlerf“. Ebenfalls infrage kommt die Annahme einer lautlichen Variante von „Schlaraff(e)“. Einen üppig lebenden Müßiggänger hat man im Mittelalter als „slûraffe“ bezeichnet, wobei „slûr“ für Faulenzer steht. Damit ergibt sich der Sinn: faulenzender Affe. Nachdem der erste Wortbestandteil nicht mehr verstanden wurde, verschob sich der Akzent auf den zweiten, so dass „Schlaraffe“ entstand. Allgemein bekannt ist das Schlaraffenland, das Phantasie-Land, in welchem Milch und Honig fließen und wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. In Anlehnung an das mittelalterliche Verb „slûdern“ (übereilt, schlampig arbeiten) – in heutigem Bairisch „schlaudern“, schriftsprachlich „schludern“ – taucht „slûderaffe“ auf als unmittelbare Vorstufe für unser heutiges Wort „Schlauderaff“. Über einen Menschen, der mit mehr als gesundem Appetit gierig viel Essen in sich hineinschlingt, befindet man: „Der frisst wie ein Schlauderaff.“

Die Auskunft wünschte Jürgen Faget.



Es ist Zeit zum Zeideln.

Als Bezeichnung für den Imker, Bienenzüchter, Bienenvater ist seit über 1000 Jahren das Wort „Zeidler“ üblich, alt- bzw. mittelhochdeutsch „zîdalâri, zîdelaere“. Ortsnamen wie „Zeitlarn, Zeilarn, Zeitldorn“ kommen daher: „bî den zîdelarun“, bei den Bienenzüchtern.

Mit dem Verb „zeideln“ ist eigentlich gemeint: Honig aus dem Bienenstock entnehmen. Diese Bedeutung wurde übertragen auf die Entnahme anderer tierischer Produkte. So entwickelte sich sekundär die Bedeutung „melken“. In beiden Fällen holt sich der Mensch etwas von den Tieren: Honig von den Bienen, Milch von den Kühen. Der Melkeimer heißt „Zeidl-Sechter“. Erst neulich bei einer Hochzeitsfeier hörte ich, wie sich ein Landwirtsehepaar bereits am späten Nachmittag verabschiedete: „Mia miassma hoam zum Zeidln.“

Zu einer Frage von Reinhard G. Maier



Des is a rechter Zocher.

Eine abfällige Bezeichnung für einen Halbwüchsigen, der sich über allgemeine Verhaltensnormen in der Familie hinwegsetzt und damit den Eltern Kummer bereitet, ist (oder war) ein „Zoocha, Zocher“. Unter „Zâhen“ gibt Schmeller in seinem Bayerischen Wörterbuch (Band II, Spalte 1100) folgende Bedeutungen an: a) Lunte; b) Lampendocht; c) fehlerhaft wulstige Stelle im Faden, den man spinnt; d) zähe Materie, fester Auswurf; e) verächtliche Benennung einer Mannsperson. Für letztere liefert er die Sätze „Des is a rechta Zocha. Da schauts ma den Zocha-r ã, den grobn!“ Ferner führt er an, dass man in Tirol einen rohen Menschen, einen bengelhaften Burschen als „Zoch“ bezeichnet hat. Zum Adjektiv „zochet“ liest man bei Schmeller, es habe die Bedeutung: grob, roh. Über die Herleitung des Wortstamms stellt er Vermutungen an, kommt aber zu keinem eindeutigen Ergebnis.

Die Frage stellte Christl Höchstetter-Meier.



Die Tage werden länger, es geht auswärts.

Die MZ vom 20. Januar 2018 enthielt eine Kolumne unter der Überschrift „Wenn die Tage länger werden“. Daraufhin erreichte mich die Zuschrift eines Lesers, der sich ärgerte über den darin zweimal verwendeten Ausdruck „es geht rauszu“ und die Behauptung, so sage man in der Oberpfalz für das Längerwerden der Tage. Der/die Verfasser/in der Kolumne hatte wohl die gängige Bezeichnung „der Auswärts“ (für Frühjahr) im Sinn und erfand „es geht rauszu“, was dem Dialekt absolut fremd ist. Der Leser hat es abqualifiziert als „Boutiquen-Bairisch der übleren Sorte“, und ich stimme seinem Urteil zu.

Die mundartlichen Richtungsadverbien berücksichtigen jeweils exakt den Standpunkt des Sprechenden, ob sich etwas auf ihn zu bewegt oder von ihm weg. So bedeuten „aussa (àssa), eina, auffa (àffa), owa, fiara“ eben: auf den Sprecher herzu nach außen, innen, oben, herab, vorn. Hingegen drücken „aussi (àssi), eini, auffi (àffi), owi, fiari“ aus: vom Sprecher weg nach außen, innen, oben, vorn. Dieser Paarigkeit im Dialekt entsprechen umgangssprachlich die Pendants „raus, rein, rum“ (her-aus, -ein, -um auf den Sprechenden zu) einerseits und „naus, nein, num“ (hin-aus, -ein, -um vom Sprechenden weg) andererseits.

„Es geht rauszu“ könnte nur jemand sagen, der sich selbst – völlig unmöglich! – bereits im nächsten Frühjahr befände und daher feststellen würde, es gehe „auf ihn heraus zu“. Darum sagt man weder in der Oberpfalz noch irgendwo sonst im bairischen Sprachraum „Es geht rauszu“, sondern: „Es geht auswärts“, d. h. hinaus aus dem Winter, wobei aber der Sprecherstandpunkt keine Rolle spielt. Gleichbedeutend wäre in den Mundarten: „Es geht aussi zua“, nordbairisch „Es gäid àssi zou“. In städtische Verkehrssprache könnte es heißen „nauszu“ – aber keinesfalls „rauszu“.

Zu einer kritischen Bemerkung von Thomas Paulus